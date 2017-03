Opmerkelijk: Nederlandse haalt zelf baby uit buik

Het Utrechtste Diakonessenhuis heeft een kleine primeur te pakken. Ze lieten een vrouw namelijk zelf haar baby uit haar buik halen.

De Nijkerkse Camilla Emmaneel koos voor een keizersnede om haar dochter Jula op de wereld te zetten. Maar ze had één bijkomende wens: samen met haar man, Coen Bood, wou ze haar baby zelf uit haar buik halen. Volgens de betrokken gynaecoloog zijn er heel wat voordelen aan dergelijke procedure verbonden. Zo wordt het lichamelijke contact tussen moeder en haar kind een pak verhoogd, waardoor de band meteen sterker is. “Het is een logische stap. Waarom zouden een gynaecoloog en een kinderarts eerst aan het kind moeten zitten? Het was een bijzonder mooie ervaring, ook voor het operatieteam dat even stil viel nadat de moeder de baby geheel volgens plan aan haar borst sloot. Alles verliep goed. Het kind liet meteen luid en duidelijk van zich horen.”

De moeder had voor de ingreep een intensieve cursus gevolgd bij de betrokken ziekenhuismedewerkers. Ook bevallingscoach Annelies Mulder stond de moeder bij. “Samen kwamen we uit op de maternal assisted c-section. In het Diakonessenhuis werd het idee met enthousiasme ontvangen en hebben ze dit mogelijk gemaakt.”