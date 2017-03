Chloë en Magali hebben goesting in ‘Kleine Kost’

Goesting in iets lekkers maar is je budget beperkt? Daar weten Chloë en Magali wel wat op! De ‘vosjes’ gaan op zoek naar ‘Kleine Kost’: lekkers uit Limburg voor minder dan 10 euro. Een ontbijtje, kip aan ’t spit of een tas koffie met een goed stuk taart; alles kan op één voorwaarde: het budget mag niet overschreden worden.