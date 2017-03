Zwangere Marie Vinck op set: “De heftigste periode van het jaar”

Sint-Niklaas -

Maandag gaat ‘Sprakeloos’ in première, de filmversie van het gelijknamige magnum opus van Tom Lanoye. De prent werd geregisseerd door Hilde Van Mieghem, met Stany Crets in de rol van schrijver Jan Meerman en Hildes dochter Marie Vinck (34) als moeder in de fleur van haar leven, van haar achttiende tot haar veertigste. Voor Marie zijn het intense tijden want ze kan nog voor de première zelf moeder worden, maar ook de opnames waren spannend. “Ik was zwanger, maar het was nog te vroeg om dat wereldkundig te maken”, zegt ze. “Ik stond dus op de set met een geheim.”