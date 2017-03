‘Friends’-cast houdt geheime reünie

De langverhoopte reünie van de cast van Friends heeft onlangs plaatsgevonden, maar tot grote spijt van de fans gebeurde dat ver weg van de camera’s. “We zijn weer bij elkaar geweest, privé, voor een etentje”, verklapte Lisa Kudrow (53), die Phoebe vertolkte in de serie, in de Amerikaanse ontbijtshow Today. “Het was erg gezellig. We hebben een enorm leuke avond gehad en bijna non-stop gelachen.”

Na het stopzetten van de serie in 2004 is er nooit een volledige reünie geweest. Dat lukte vorig jaar bijna voor een tv-special van NBC, toen vijf acteurs (hieronder op de foto, samen met regisseur James Burrows) aanwezig waren. Enkel Matthew Perry, voor opnames in Londen, moest verstek geven.

Kudrow kreeg ook de onvermijdelijke vraag of er toch geen tv- of bioscoopreünie inzit voor Friends. Kudrow ziet het niet meer gebeuren. “Het was leuk omdat een groep 20-plussers een eigen familie vormde, maar nu zouden ze een gezin hebben. Dus waar zou het verhaal dan over moeten gaan?”