Luis Enrique kondigt na 6-1-zege afscheid aan als coach van FC Barcelona

Vlak na de 6-1-zege tegen Gijon, waardoor Barça weer naar de leiding sprong in Spanje, kondigde Luis Enrique aan dat hij na dit seizoen stopt als coach van FC Barcelona. De 46-jarige Enrique maakte bekend dat hij vrijwillig de club verlaat wanneer zijn contract deze zomer afloopt.

Dankzij die ruime zege op de 25e speeldag namen de Catalanen de leidersplaats in de Primera Division over van Real Madrid.

“Ik kan bevestigen dat ik komend seizoen niet langer coach van Barcelona ben”, bekende Luis Enrique, wiens contract er na dit seizoen afloopt. “De reden kan je zoeken bij de manier waarop ik dit beroep uitoefen. Het trainerschap is slopend en ik ben toe aan rust.”

Luis Enrique is sinds de zomer van 2014 als hoofdcoach in Nou Camp aan de slag. Hij werd er destijds de opvolger van de ontslagen Argentijn Gerardo ‘Tata’ Martino en leidde de club naar een indrukwekkende reeks successen. In tweeënhalve seizoenen pakt hij met de Catalanen onder meer twee landstitels, twee keer de Copa del Rey, één keer de Champions League en één keer het WK voor clubs.

"Lastige situatie in Champions League"

Dit seizoen lijkt de club het echter moeilijk te krijgen om de landstitel te verlengen en ook in de Champions League staan ze op de rand van de uitschakeling, na de 4-0 pandoering van twee weken geleden in de heenwedstrijd van de achtste finales op bezoek bij Paris Saint-Germain. Dat was de zwaarste dreun in jaren die Barça te verwerken kreeg en sinds Nieuwjaar leek de magie tussen de vedetten in de spelersgroep en de coach ook wat uitgewerkt.

"Het klopt dat we in de Champions League in een lastige situatie zitten, maar als alles wat meezit, kunnen we dat in de terugwedstrijd nog rechttrekken. Ik zal in de komende drie maanden nog alles geven voor de club", besloot Luis Enrique, die zijn beslissing om Barça te verlaten pas donderdag na de wedstrijd tegen Gijon aan zijn spelersgroep meedeelde.

FC Barcelona is nagenoeg de rode draad doorheen de carrière van Luis Enrique. Nadat hij als voetballer zijn carrière in 1989 bij Sporting Gijon was begonnen, verkaste de winger in 1991 naar Real Madrid. Vijf jaar later zorgde de Spaanse international met een transfer naar Barcelona voor controverse. Bij de Catalanen zou hij in 2004 zijn spelerscarrière ook afsluiten, om er vier jaar later als trainer Barcelona B onder zijn hoede te nemen. Na omzwervingen bij AS Roma (2011-2012) en Celta (2013-2014) streek hij in 2014 vervolgens opnieuw in Nou Camp neer.