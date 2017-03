Belgische delegatie, zonder Tornados, komt aan in Belgrado

Thiam is aangekomen in Belgrado. Foto: BELGA

Een eerste deel van de Belgische delegatie voor het EK atletiek indoor is woensdag aangekomen in Belgrado. Na een voorspoedige vlucht van ruim twee uur met Air Serbia zetten onder meer Nafi Thiam en haar coach Roger Lespagnard kort na het middaguur voet aan de grond in de Nikola Tesla Airport.

De olympische kampioene op de zevenkamp neemt in Belgrado deel aan de vijfkamp. Die staat vrijdag, tijdens de eerste competitiedag, op het programma. Thiam besliste pas recent, na het BK in Gent, dat ze zou deelnemen aan de Europese titelstrijd. Hoewel ze door haar status wordt beschouwd als een kandidate voor goud, vat ze de competitie zonder druk aan.

“Ik ga doen wat ik altijd doe, en dat is proberen mijn records te verbeteren. De vorm is OK. Ik bereid me nooit specifiek voor op de winterwedstrijden, maar ik voel me wel goed”, vertelde de 22-jarige Naamse.

Naast Thiam zaten ook haar vriend, de meerkamper Niels Pittomvils, hordeloopster Anne Zagré en 800m-loper Jan Van Den Broeck op vlucht JU0301 richting Belgrado. Zagré en Van Den Broeck komen vrijdag al in actie, Pittomvils werkt zijn zevenkamp zaterdag en zondag af.

De Belgian Tornados, aangevoerd door de broers Borlée, zijn nog niet in Belgrado. Zij worden vrijdagmiddag verwacht in de Servische hoofdstad. Tweelingboers Kevin en Jonathan keren pas vandaag/dinsdag terug van een stage uit Australië. Een van de twee zal zondagavond het Belgische kwartet op de 4x400m vormen met jongere broer Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Julien Watrin. Wie het wordt, beslist coach Jacques Borlée kort voor de wedstrijd.