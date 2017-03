Herkenbaar? Man toont hoe veel tijd je verliest bij Ikea

Naar een Ikea-winkel gaan, louter om een hapje te eten of om één dingetje te gaan halen? Dat is zo goed als onmogelijk. Als je in het woonwarenhuis rondloopt, kom je bijna altijd thuis met een kar vol spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Een Amerikaanse man documenteerde hoe zijn vrouw te werk ging om het opzet van de keten te bewijzen.

“Hier zijn we dan. Ons appartement is volledig gemeubeld. Ik weet dus niet waarom we naar hier terugkeren”, schrijft de man onder een ‘Imgur’-foto bij de ingang van het woonwarenhuis.

“Nu zijn we blijkbaar in de kantine om te lunchen”, blijkt uit zijn volgende kiekje. Daar vraagt hij zich af hoe je de plateaus met eten goed op de trolleys moet plaatsen en hoe hij een paarsige vlek van een sausje uit zijn T-shirt moet krijgen. Na de lunch gaan ze winkelen- en dat duurt heel lang.

“Misschien zijn we hier voor meer opbergruimte. Mijn vrouw zegt dat het leuk is, maar misschien als we acht kinderen hebben. We hebben momenteel geen kinderen, dus we lopen verder”, staat er bij een foto van een groen kastje.

Het koppel passeert langs rekken met kaarsen. “We hebben kaarsen van bij Ikea, maar deze zien er lichtjes anders uit”, staat eronder. Op de volgende foto loopt zijn vrouw tussen de spiegels. “Ik begin me een conversatie te herinneren waarin ze zei dat we een nieuwe spiegel nodig hebben”, schrijft hij. In andere woorden: je zou haast vergeten waarom je initieel naar de winkel kwam.

“Dit is geen spiegel”, schrijft de man bij een kiekje waarop zijn vrouw naar hangende opbergruimte kijkt. Verder passeert hij nog met zijn vrouw langs de collectie knuffeldieren van de keten, die zijn vrouw moét aanraken en langs lepels, waar zijn wederhelft even naar kijkt en een mening over heeft.

Verder discussiëren ze nog over kaders en planten. Wanneer ze aanschuiven aan de kassa hebben ze een paar spullen mee. “We rekenen af. We hebben een cover voor onze microgolfoven, een organizer voor onze lades, maar geen spiegel”, staat er. Na het betalen gaan ze om een ijsje.

De moraal van het verhaal? Koppels die iets nodig hebben van bij de keten zijn veel tijd kwijt en komen vast met nieuw materiaal naar huis, al is dat niet meteen waarvoor ze kwamen.