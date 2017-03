Democratische partij uit kritiek: “Trump tast onze democratie aan”

Brussel - De Amerikaanse Democratische partij heeft zoals verwacht erg kritisch gereageerd op de eerste toespraak van president Donald Trump voor het Congres. “President Trump heeft nog net niet de oorlog verklaard aan vluchtelingen en immigranten. Hij erodeert onze democratie, en dat is roekeloos. Echte leiders verdelen niet”, zei Steve Beshear, de voormalige gouverneur van de staat Kentucky, die door de Democraten was uitgekozen om de officiële respons van de partij op Trumps toespraak te geven.

De Democratische woordvoerder van dienst, die zijn toespraak gaf vanuit een klein restaurant in een stadje in Kentucky, had het daarna vooral over de plannen van Donald Trump om ‘Obamacare’, het systeem voor betaalbare ziekteverzekering dat er kwam onder president Barack Obama, af te schaffen. De speech was te volgen via livestream.

Beshear gaf toe dat Obamacare “enkele verbeteringen” kan gebruiken. “Maar geen enkele van de alternatieven die de Republikeinen tot nu toe hebben voorgesteld, is een verbetering”, klonk het.

De voormalige gouverneur van Kentucky richtte zich daarna ook tot de president zelf. “U en uw Republikeinse bondgenoten in het Congres lijken erop gebrand om betaalbare ziekteverzekering weg te nemen van de miljoenen Amerikanen die het het meeste nodig hebben. Dit is geen spelletje. Het gaat om leven en dood”, klonk het.

Daarna ging het ook nog even over nationale veiligheid en defensie. Beshear verwees daarbij onder meer naar de goede relatie tussen Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. “Trump negeert de serieuze bedreigingen voor onze nationale veiligheid vanuit Rusland, dat niet onze vriend is”, zei Beshaer, die eraan toevoegde dat dat de betrekkingen van de VS met bondgenoten zou kunnen schaden.

Tot slot gaf Beshaer nog een sneer naar de verschillende ministers en persoonlijke adviseurs die de nieuwbakken president heeft aangesteld. “U heeft een kabinet van miljardairs en Wall Street insiders gekozen. U bent niet onze kampioen, u bent Wall Streets kampioen.”