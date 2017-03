NBA. Kevin Durant valt al na één minuut uit met knieblessure

De Golden State Warriors moeten het mogelijk een tijdje zonder Kevin Durant doen. De 28-jarige sterspeler, drie jaar geleden nog uitgeroepen tot meeste waardevolle speler (MVP) van de NBA, viel dinsdag in de uitwedstrijd bij Washington al na 57 seconden uit.

Durant liep een blessure op aan zijn linkerknie. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is. Zonder Durant verloren de Warriors met 112-108 bij de Wizards. Bradley Beal was met 25 punten topscorer bij Washington, bij de Warriors lukte ook Stephen Curry 25 punten.

Voor Golden State was het pas de tiende seizoensnederlaag, het blijft wel ruim aan de leiding in de stand in de Western Conference.

Nog dinsdag liet Russell Westbrook zijn 30e ‘triple-double’ van het seizoen optekenen. Met 43 punten, 11 rebounds en 10 assists was hij opnieuw van goudwaarde voor Oklahoma City, dat Utah met 109-106 versloeg.

Uitslagen van de dinsdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA):

Washington - Golden State 112-108

Detroit - Portland 120-113 n.v.

Chicago - Denver 107-125

Memphis - Phoenix 130-112

Oklahoma City - Utah 109-106

LA Lakers - Charlotte 104-109

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 38 22 0.633

2. Toronto 36 24 0.600

3. New York 24 36 0.400

4. Philadelphia 22 37 0.373

5. Brooklyn 9 49 0.155

. Central Division:

1. Cleveland 41 17 0.707

2. Indiana 31 29 0.517

3. Chicago 30 30 0.500

4. Detroit 29 31 0.483

5. Milwaukee 26 32 0.448

. Southeast Division:

1. Washington 35 23 0.603

2. Atlanta 33 26 0.559

3. Miami 27 33 0.450

4. Charlotte 26 34 0.433

5. Orlando 22 38 0.367

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 37 23 0.617

2. Oklahoma City 35 25 0.583

3. Denver 27 33 0.450

4. Portland 24 35 0.407

5. Minnesota 24 36 0.400

. Pacific Division:

1. Golden State 50 10 0.833 (x)

2. LA Clippers 36 23 0.610

3. Sacramento 25 35 0.417

4. LA Lakers 19 42 0.311

5. Phoenix 18 42 0.300

. Southwest Division:

1. San Antonio 45 13 0.776

2. Houston 42 19 0.689

3. Memphis 36 25 0.590

4. Dallas 24 35 0.407

5. New Orleans 23 37 0.383

(x) = geplaatst voor play-offs

Programma van woensdag:

Orlando - New York

Toronto - Washington

Atlanta - Dallas

Miami - Philadelphia

Milwaukee - Denver

New Orleans - Detroit

Boston - Cleveland

San Antonio - Indiana

Utah - Minnesota

LA Clippers - Houston

Sacramento - Brooklyn