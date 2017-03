N-VA heeft plan om energie goedkoper te maken: “Wie gelooft dat nu?”

Andries Gryffroy, de energiespecialist van N-VA, heeft een plan klaar dat een gezin met een gemiddeld stroomverbruik voor elektriciteit en aardgas 115 euro per jaar kan besparen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Een van zijn maatregelen is paradoxaal genoeg een nieuwe heffing. “Haal alle verborgen taksen uit de energiefactuur en beschouw die als één heffing”, zegt Gryffroy. “In je energiefactuur betaal je op die kost nog 21 procent btw, bij een heffing valt die weg.”

Voor een gemiddeld gezin dat elektriciteit en gas verbruikt, komt dat neer op een besparing van 50 euro per jaar. Wie alleen elektriciteit heeft, is zo nog altijd 40 euro goedkoper af.

Daarnaast willen de Vlaams-nationalisten van netbeheerders Infrax en Eandis één bedrijf maken. Dat moet toelaten om in heel wat ondersteunende diensten te knippen. “Dan heb je bijvoorbeeld geen twee boekhoudkundige diensten nodig. Zo kan je in totaal zeker 150 miljoen euro besparen.

Voor gezinnen met een gemiddeld verbruik zou zo’n samensmelting van Eandis en Infrax een besparing van 65 euro per jaar betekenen. De elektriciteitsfactuur wordt zo 25 euro per jaar goedkoper, de aardgasrekening daalt 40 euro.

Rob Beenders (sp.a) Foto: BELGA

“Onhoudbaar”

Vlaams parlementslid Rob Beenders reageert kritisch op het voorstel. “Nergens is het verschil tussen woorden en daden groter. N-VA stelt een prijsdaling voor,maar het afgelopen jaar is de prijs van elektriciteit met nog eens 21,2 procent gestegen, een zware dobber die extra doorweegt bij elk werkend gezin. Sinds de start van deze legislatuur is de factuur voor een gemiddeld gezin gestegen met ongeveer 400 euro. Dat is onhoudbaar.”

“Elk voorstel om de energiefactuur opnieuw betaalbaar te maken is welkom. Het klinkt alleen nogal ongeloofwaardig als het van een partij komt die de afgelopen drie jaar elke kans heeft aangegrepen om de facturen te verhogen: de btw is verhoogd naar 21 procent, gratis stroom is afgeschaft, er is een onrechtvaardige turteltaks ingevoerd en er is een extra vennootschapsbelasting ingevoerd.”

Het parlementslid uit Hasselt pleit voor een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent. “Op deze manier wordt elektriciteit als een basisproduct belast. Dat is eenvoudig en snel in te voeren.”