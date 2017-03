Provincie start nieuw overleg over begijnhof

Hasselt - De provincie gaat na de krokusvakantie de stad Hasselt, UHasselt, LRM en experten rond de tafel brengen om de toekomst van het Hasseltse begijnhof te bespreken. De verkoopprocedure heeft niets opgeleverd omdat het bod van de universiteit juridisch onontvankelijk is. Er zijn ook vragen bij de visie van de Hasseltse universiteit.

Iedereen zag het aankomen en het is ook gebeurd: het bod dat de UHasselt eind januari heeft uitgebracht op het begijnhof, is juridisch niet in orde. De provincie had als voorwaarde gesteld dat de koper ...