Echte zwarte pieten en fitnesscoaches betrekken publiek bij de stoet

Voeren - De stoet van jeugdprinses Lena en prins Ivan van de Waggelerre van ’s-Gravenvoeren hield het maar gedeeltelijk droog. 35 pronkwagens trokken door het dorp. Bij de terugkeer uit het bovendorp gooiden wind en regenvlagen jammer genoeg roet in het eten.

Opvallend veel einzelgängers en groepen die het publiek betrokken bij het gebeuren. Wie wilde mocht een heuse kijkoperatie bijwonen of actief deelnemen aan een fitnesssessie. De echte zwarte pieten gingen in dit kerkdorp op zoek naar de Sint die dan in hun bijzijn zijn mijter mocht passen. Andere Waggelerre lieten zich dan weer inspireren door het woord ‘Samsonseks’, het recept voor de eeuwige jeugd. Een jonge gast bezeerde zich toen hij van de carnavalswagen sprong. Hij werd met een ziekenwagen naar de spoeddienst in Hermalle-sous-Argenteau gebracht. In de Kursaal werd na de stoet nog uitbundig gefeest.