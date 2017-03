Vandalen na maanden betrapt: jongeren verveelden zich

De bende bleek ook verantwoordelijk voor de vernieling aan de atletiekpiste en in de garage van de atletiekclub in Zolder. Foto: ToRo

Heusden-Zolder - De politie heeft zes tieners gevat die de voorbije maanden voor tienduizenden euro’s schade hebben aangericht in Heusden-Zolder. De vier jongens en twee meisjes werden dinsdag op heterdaad betrapt, nadat ze binnengedrongen waren in het sportcomplex op de Ringlaan.

De kliek is afkomstig van de gemeente zelf. De jongeren verveelden zich kennelijk tijdens de schoolvakantie. De politie verwittigde hun ouders, die hen later tijdens de namiddag weer mochten komen ophalen, weliswaar na een flinke bolwassing en nadat ook de jeugdrechter in kennis was gesteld van hun vandalenstreken.

