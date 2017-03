DZV Week 1: “Wat nu eten?”

We vliegen erin met frisse moed. Of toch de eerste vijf minuten, want dan moeten er boterhammen gesmeerd worden. Maar wat erop? Het eerste dilemma dient zich meteen aan.

DAG 4

Filip: De koelkast is leeg, en dus is het tijd om vleesloos lekkers in te slaan. Voorlopig speel ik op safe in de winkel: vis, kaas en groenten die me op de been kunnen houden. In de namiddag staat namelijk een wandeling van zo'n 15 kilometer op het programma. Daar maak ik gebruik van om de restjes hesp die ik nog kon vinden in onze koelkast weg te werken. Onze hond heeft alleszins nog nooit zo vlot kilometers gemaald.

DAG 3: Op restaurant

Filip: De inspiratie raakt stilaan op, en dus besluiten we om vanavond op restaurant te gaan. Italianen weten als geen ander hoe ze mijn buik gevuld kunnen krijgen met vegetarische gerechten!

DAG 2. Voorbereiden is de boodschap!

Filip: Vegetarische burgers en fishsticks, meer vleesloze gerechten kan ik niet in mijn diepvriezer vinden. Morgen dan maar naar de winkel.

Hanne: Vanavond heb ik weinig tijd en om niet tot plotsklapse verrassingen te komen staan heb ik heuse voorbereidingen getroffen. Snel langs de frituur voor een berehap zit er de komende weken niet meer in. Gewapend met een uitgebreid boodschappenlijstje trek ik na het werk naar de supermarkt.

Ann-Katrien: Mijn lunch heb ik gisteren klaargemaakt en voorgeproefd: een receptje van Jerre Meus: quiche met appel, witloof en roquefort. Dag 2 halverwege en (nog steeds) goed bezig. Benieuwd wat de avond brengt.





DAG 1. Hoe stel je eigenlijk een lunchpakket samen zonder vlees?

Ann-Katrien: 's Morgens staat er havermout met fruit en yoghurt op het menu, safe! Toch maar wat kaas in huis halen voor de volgende dagen. Vanavond doe ik al wat voorbereiding voor morgen. Note to self: de eerste dagen wegblijven bij de ouders die steeds voor een goed stuk vlees met patatjes en groenten zorgen.

Filip: Dagen Zonder Vlees start voor mij om 5 uur, en dus begin ik de avond voordien al aan mijn ontbijt- en lunchpakket. Plots besef ik dat ik eigenlijk bitter weinig in huis heb om de dag vleesloos door te komen. Gelukkig is mijn goede vriendin La Vache er nog. Zij zal er op z’n minst voor zorgen dat ik de smaak van vlees niet hoef te missen! Kaas met vleessmaak, dat mag toch hé?

Hanne: Ik trek de frigo open en stel vast dat ik rijkelijk voorzien ben van vleesbeleg, gehakt en spek. Hier heb ik duidelijk niet over nagedacht. Mijn zus zal me straks graag zien komen met een winkeltas vol vlees. Ik sla de frigo weer dicht, geen vlees voor mij. Havermout it is!

Pauline: Nog slaapdronken trek ik de deur van mijn koelkast open om mijn lunchpakket samen te stellen. Ik heb de keuze tussen brie en salami. Met een half oog open en met mijn tandenborstel in mijn mond kies ik onbewust voor salami tussen mijn boterhammetjes. Dagen Zonder Vlees ontglipt me helemaal en ik begin dus al meteen met een valse start aan deze vastentijd. Oeps!