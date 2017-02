Stress in de pop-ups: één stad blijft voorlopig gespaard van een sluiting

Een zucht van opluchting weerklonk vorige week bij ‘Table’O’ in Kortrijk en ‘Madam P.’ in Antwerpen. Zij werden de trotse winnaars van de ster en moeten al zeker niet als eerste sluiten. Voor de andere vier pop-uprestaurants breken er stressvolle dagen aan.

De vier andere pop-ups moeten nu alles op alles zetten. Een jury bestaande uit sterrenchef Bart Desmidt en gastvrouw Sandra Vandeguchte zal onderzoeken welke van beide steden de meeste vooruitgang boekt. In de ‘winnende’ zal voorlopig geen pop-up moeten sluiten: buren zijn dus plots even geen concurrenten meer en de combinatie met een slappe jury leverde dinsdagavond niet meteen spannende televisie op.

De culinaire toppers trekken eerst richting Kortrijk en stappen binnen bij Fanny en Veronique van ‘Filly’s’. De jury vond dat de dames er geen controle meer hadden over hun keuken en dat het vulconcept eerder op stapelen begon te lijken. Hebben ze zich intussen herpakt? Het hapje valt in de smaak en ook het voorgerecht, een gevulde paprika, kan de jury bekoren. “Het was opgevuld, lekker, had veel smaak. Geen kritiek”, klonk het bij Bart. De gevulde zoete aardappel in het voorgerecht had een lokale en eenvoudigere variant mogen zijn, maar verder was er niets dan lof te horen.

De tweede pop-up die bezoek krijgt, is die van Yannick en Leena. Bart en Sandra zijn benieuwd of Leena haar pepermolen nu wél kan beheersen. De jury was ook niet overtuigd van de cocktails, en die smaken intussen duidelijk al een pak beter. De langoustines zijn uit de diepvries gekegeld en de verse exemplaren worden geapprecieerd. De coquilles kunnen Bart dan niet honderd procent bekoren, het duo trekt de deur van ‘Meat & Griet’ achter zich dicht met de woorden “Het was superlekker!”

Gelukkig komen ook de ‘echte’ juryleden Sergio en Sepideh langs bij de twee Kortrijkse duo’s. Kunnen zij de aflevering nog wat afkruiden? Niet echt, zo blijkt al snel. Sergio komt met wat nieuwe gerechten, Sepideh probeert intussen het niveau van de drankkaart wat hoger te tillen. Maar echt boeiende televisie levert het niet op.

In Antwerpen kregen Bo en Emily de raad om meer groen in ‘Het Vijfde Element’ te steken. De recensenten zijn helaas niet overtuigd van het eindresultaat. “De plantenbak staat er, maar er zit geen leven in”, vindt Bart. Emily probeert dan maar te overtuigen met haar bietencocktail, en dat lukt haar redelijk. “Het is fris om te starten”, zegt Sandra. Bo doet er vervolgens alles aan doet om aan te tonen dat hij de smaak van zijn groenten op punt heeft gekregen. “De ‘aardse smaken’ zijn een moeilijk concept”, moet Bart toegeven. Veel negatiever durft het duo vandaag niet te gaan, en dus blijft het koffiedik kijken welke stad voorlopig op kop staat.

Of het oordeel van Bart en Sandra bij Karel en Birger wél genoeg gepeperd is, weten we donderdag. Dan trekken de recensenten naar hun Antwerpse pop-up ‘Tjop’s’ en komen we te weten we welke stad met twee restaurants de volgende etappe in de strijd mag aanvatten.