Genk - De Colombiaanse autoriteiten gaan Mounir N. (33) aan ons land overleveren. N., geboren in Waterschei, wordt in Antwerpen gezocht voor zijn betrokkenheid bij een bende die tonnen cocaïne invoerde via de Antwerpse haven.

Hij had het best naar zijn zin in Colombia, de 33-jarige Genkenaar Mounir N.. Op zijn profiel op de sociale netwerksite Instagram postte hij tot voor enkele dagen de ene vakantiefoto na de andere: al ...