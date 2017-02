“Misschien moet er naast een Gelijkekansencentrum ook een Gelijkeplichtencentrum komen”

Volgende week woensdag komt het Vlaams Parlement opnieuw in plenaire vergadering bijeen. De agenda moet nog bepaald worden. Maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen dat er een actualiteitsdebat zal zijn over Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, en de uitlatingen van minister Liesbeth Homans over dit centrum. Daar heeft Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem van Open Vld in hoogsteigen persoon voor gezorgd, met haar tweets dat Liesbeth Homans haar bevoegdheid Inburgering en Integratie moet afstaan en dat ze misschien ergens een lijst kan trekken. Met dit laatste verwijst ze naar Elke Sleurs die ontslag nam als staatssecretaris om de N-VA-lijst in Gent te gaan trekken.

Mercedes Van Volcem werd meteen teruggefloten door haar fractieleider Bart Somers, die stelde dat Van Volcem in eigen naam sprak en niet in de naam van Open Vld. Ook Koen Van Den Heuvel, de fractieleider van CD&V, reageerde met de mededeling dat een ontslag binnen de Vlaamse regering of een herschikking van bevoegdheden niet aan de orde is. Dat klinkt als steun voor Liesbeth Homans. Maar het kan niet verbloemen dat het nog maar eens rommelt binnen de meerderheid. Omdat ook Bart Somers en Koen Van Den Heuvel in hun begeleidende commentaar duidelijk lieten doorschijnen dat ze verre van opgezet zijn met de uithaal van de minister naar Unia. Het wordt dus een verhit debat waar vooral de oppositiepartijen garen bij zullen spinnen. En dat het imago van minister Liesbeth Homans verder zal beschadigen.

Nu, dat heeft de minister over zichzelf afgeroepen met uitspraken die niet allemaal even juist waren in de feiten. Dan word je al sneller gepakt. In feite is er niets mis met Unia. Het Gelijkekansencentrum doet wat het moet doen. Dat is discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevorderen. En het doet dat op een gereserveerde manier. Discriminatie is iets dat we niet kunnen hebben. Ik wil niet gediscrimineerd worden om welke reden dan ook. En ik neem aan dat dit voor elk van ons zo is. Indien we dat niet willen, dan moeten we degenen die wel discrimineren ook aanpakken. En daarvoor hebben we Unia.

Het neemt niet weg dat er een zeker onbehagen is omtrent Unia. In feite gaat het hier om een maatschappelijk onbehagen rond migratie en integratie. Veel Vlamingen vinden dat nieuwkomers, hierin vaak gesteund door diverse organisaties, wel goed hun rechten kennen maar te weinig hun plichten nakomen. Liesbeth Homans is in feite de woordvoerster van dat onbehagen en heeft dat geventileerd op Unia. Dat had ze beter niet gedaan. Unia doet wat het moet doen. Misschien moet er naast een Gelijkekansencentrum ook een Gelijkeplichtencentrum komen.

Misschien kan ze lijst ergens trekken :-) — Mercedes Van Volcem (@MercedesVVolcem) 28 februari 2017