Shahar Peer bergt haar racket op

Brussel - Shahar Peer (29) zet een punt achter haar tenniscarrière. Ze sukkelde al twee jaar met een chronische schouderontsteking. Dat heeft de Israëlische dinsdag op haar Facebook-pagina bekendgemaakt.

Peer bereikte haar hoogste plek op de WTA-ranking in 2011, toen ze even elfde was. In haar carrière veroverde ze vijf WTA-titels in het enkelspel en won ze drie WTA-toernooien in het dubbelspel. In 2008 verloor de Israëlische samen met Victoria Azarenka de dubbelfinale op de Australian Open tegen Alona en Kateryna Bondarenko. In het enkelspel bereikte ze in 2007 de kwartfinales van de Australian en de US Open. Peer vertegenwoordigde Israël ook in de Fed Cup.

“Na 13 jaar proftennis zet ik een punt achter mijn carrière”, aldus Peer op Facebook. “Ik heb die beslissing genomen nadat ik de voorbije twee jaar last had van een chronische ontsteking aan de schouder. Daardoor kan ik niet aantreden op het hoge niveau dat ik gewoon ben. Tegelijkertijd is de zin in het tennisspel en het intense leven dat ermee samenhangt verdwenen. Ik kijk terug op deze ervaring met een grote glimlach, veel blijdschap en voldoening.”