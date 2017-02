Beringen - De cinema zal altijd blijven overleven. Ook voor kleine zalen is er een publiek. Dat bewijst de Roxy Theatre in Koersel, Beringen. De bioscoop bestaat al 70 jaar. Eind jaren '40 gestart, toen ieder dorp nog wel een eigen filmzaal had, maar nu 70 jaar later, is het één van de laatste buurtcinema's. Maar wel eentje die nu al enkele jaren 60.000 bezoekers trekt.