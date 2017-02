Parkeren in Lommel verandert vanaf 1 maart

Lommel - Samen met de herinrichting van de Kerkstraat werd het hele parkeerbeleid in Lommel onder de loep genomen.

“Wie hier komt winkelen, zal vanaf nu veel meer gratis kunnen parkeren”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Een half uur gratis voor een snelle boodschap, vlakbij de winkels.

Een uur gratis op de parkings Hertog Janplein en Michiel Jansplein, middenin het centrum.

Helemaal gratis blijven de randparkings.” Het nieuwe parkeerbeleid treedt op 1 maart in werking.

Snelle boodschap?

30 minuten gratis parkeren in de centrumstraten

In de Kerkstraat en de aanpalende straten, dus vlakbij de winkels, kunnen inwoners én bezoekers een half uur gratis parkeren voor een snelle aankoop. Het Lommels Kwartiertje wordt dus verruimd tot een half uur gratis parkeren.

• In de Kerkstraat gebeurt dat via het Shop&Go systeem. Op de Shop&Go plaatsen parkeer je zonder

ticket maximaal 30 minuten. Een sensor in de grond registreert wanneer je aankomt en vertrekt.

• In de andere straten parkeer je gratis met een ticket via de nieuwe parkeermeters.

Langer winkelen?

Een uur gratis op het Michiel Jansplein en Hertog Janplein

Wie langer wil komen winkelen kan een uur gratis parkeren op de twee dichtstbijzijnde grote parkings op het Michiel Jansplein en het Hertog Janplein, eveneens met een ticket. Na je gratis parkeertijd betaal je een uurtarief van 1,5 euro. Het tarief is geldig tussen 9 en 19 uur.

Volledig gratis parkeren?

Volledig gratis parkeren kan op de randparkings:

o langs het Huis van de Stad

o bij Cultuurcentrum De Adelberg

o op het vroegere WICO-terrein aan de Mudakkers

Wat met het Lommels Kwartier?

Het Lommels Kwartier is niet meer geldig. Vanaf nu parkeer je een half uur of een uur gratis met een ticket via nieuwe automaten. Tip! Onthou zeker je nummerplaat. Die moet je ingeven om een gratis ticket uit de parkeerautomaat te halen.