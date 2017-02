Limburgers minst enthousiaste Tournée Minérale-deelnemers in Vlaanderen

De organisatie spreekt van een “overweldigend succes” en plant alvast een twee tournée minérale. Maar onze provincie blijkt nog wat meer overtuiging nodig te hebben; van alle Vlamingen waren de Limburgers het minst enthousiast.

In totaal engageerden 112.460 Belgen zich om een maand lang alcohol aan de kant te schuiven, waarvan 75% nederlandstalig was. Van die groep waren de Limburgers het minst vertegenwoordigd; op 1.000 Limburgers deden er 11 mee aan Tournée Minérale. In Antwerpen was die verhouding 13/1.000, in Vlaams-Brabant 14/1.000, in Oost-Vlaanderen 16/1.000 en koplopers zijn de West-Vlamingen; daar zworen 17/1.000 mensen alcohol af in februari.

Gezondheid is belangrijkste motivatie

De redenen om deel te nemen waren divers, al was ‘om mijn lichaam een alcoholpauze te geven’ de populairste (64%). Ook fitter voelen was een belangrijk drijfveer (52%), en ook gewicht verliezen (42%) en beter slapen (22%) werden vaak aangegeven als motivatie. Deelnemen gebeurde dus voornamelijk om gezondheidredenen. En terecht als we dokter Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker aan het woord laten. “Alcohol hangt samen met 8 verschillende types kanker*”, vertelt dr. Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker. Alcohol verhoogt het risico op acht kankertypes. “Dat was te weinig bekend. Na Tournée Minérale hopen we niet alleen dat mensen even stilstonden bij hun alcoholgebruik, maar ook dat de mensen beseffen dat er een link is tussen alcohol en kanker. Want wil je kanker zo weinig mogelijk kans geven, dan drink je best helemaal geen alcohol.” De dokter is erg tevreden met de bewustwordingscampagne. “We zijn erg blij met de inspanningen die geleverd werden om de strijd tegen kanker te steunen”, aldus dr. Goossens: “Iemand heeft een logo op zijn lichaam laten tatoeëren, iemand anders zwom de ijskoude Maas over, er zijn veel en heel originele initiatieven genomen om de strijd tegen kanker te steunen.”

Trekken deelnemers lessen uit Tournée Minérale?

Of de campagne echt tot andere alcoholgewoonten en -attitudes geleid heeft, zal binnen een paar maanden duidelijk worden. UGent heeft een enquête afgenomen onder de deelnemers bij de start van de alcoholvrije maand, en zal die binnenkort nog eens herhalen om dan een derde en laatste keer binnen een half jaar te kijken of de deelnemers op dat moment nog steeds anders en minder alcohol drinken.

Vandeurzen: “Schot in de roos”

Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen blikt tevreden terug: “Tournée minérale heeft mij vooral geconfronteerd met de manier waarop alcohol ingebed is in ons dagelijks leven, de samenleving en onze cultuur. Gezien het grote aantal deelnemers was de campagne een schot in de roos! Ik hoop dat het hen en velen rondom hen aanzet om op een bewuste manier met alcohol om te gaan.”