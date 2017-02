Leerlingen Provil ontvangen Goebezig-sticker.

Lommel - Op 24 februari kregen een aantal leerlingen van Provil een 'Goebezig-sticker' van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap (STAP) omwille van hun inzet tijdens de week van Solidariteit en burgerzin voor de blindengeleidenschool te Genk. Aan de Selfie-actie deden de leerlingen van het 1st en 2de jaar mee.



Met de richting 1 STEM hebben de leerlingen ook een actie gedaan. “We hebben uit hout allerhande kerstversiering gemaakt. Met deze kerstversiering die we zelf getekend en uit hout gemaakt hebben, stonden we in december op de Supermarkt in de Adelberg”, vertellen Manu (12), Robbe (12) en demi (12) uit 1STEM. “Onze actie had heel veel succes. Op de dag zelf hebben we constant figuren moeten bij maken. Daardoor hadden we heel wat geld opgehaald.”

Door deze twee acties mochten de leerlingen enkele weken geleden een cheque overhandigen aan de Blindengeleidehondenschool van Genk. Raf en zijn blindengeleidehond Mowgli waren ontzettend opgetogen met het ingezamelde bedrag van 1.780 Euro.

Iedereen die aan één van deze acties meedeed, kreeg vrijdagochtend van de STAP een Goebezig-sticker overhandigd. “Het is leuk dat de mensen onze inzet waarderen. Het was heel leuk om te doen voor een goed doel”, weten Manu, Robbe en Demi.