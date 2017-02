Nieuwkomer Harry De Visscher in The Sky is the Limit: "Rijk zijn, daar is niets aan."

Zijn vrouw zien we geen seconde in beeld, maar aan Harry De Visscher (50) hangt genoeg vlees voor The Sky Is the Limit: de volksmens met de eeuwige honkbalpet verdiende grof geld met paintball, is verzot op auto’s en wapens en legde onlangs de eed af als OCMW-raadslid.

“Rijk zijn, daar is niets aan. Rijk worden, dat is leuk.” Mooie woorden van de volksmens uit Opwijk die zijn fortuin verdiende met bolletjes verf: Harry De Visscher haalde paintball naar Europa, het actiespel waarbij spelers elkaar met verfkogels beschieten. Harry woonde zeven jaar in Canada, op een paar kilometer van de fabriek waar de bolletjes gemaakt werden. Zijn bedrijf National Paintball Games in Merchtem, heeft hij verkocht. In Merchtem kwamen de voetballers van Anderlecht paintballen én de leden van de koninklijke familie. “De kinderen van prinses Astrid zijn een paar keer geweest. Die deden het zo graag dat ze materiaal zijn komen halen. Ik denk dat ze in Laken geregeld in de bossen gaan schieten.”

De bolletjes met verf heeft Harry achter zich gelaten, nu concentreert hij zich op zijn café Thursdays in Opwijk en zijn evenementenpark Pitstop in Droeshout. “Een café houden is meer werk, maar ik heb minder zorgen. Ik heb het best draaiende café van Opwijk, ik verdien nog altijd goed mijn boterham. Thuis raak ik trouwens geen druppel alcohol aan, op café lust ik wel een pintje.”

Harry is gek op auto’s en wapens. Hij rijdt met een Ferrari 430 en een Range Rover Evoque en bewaart zijn wapens in op maat gemaakte kasten. “Ik heb een mooie collectie, van oude musketten tot de nieuwste SIG Sauers en Kalashnikovs. Ik ga twee keer per maand schieten, liefst nog elke week.”

De middelbare school heeft Harry niet afgemaakt: “Ik ben op mijn veertiende beginnen werken. Ik moest technische doen omdat mijn ouders uiteengingen, terwijl ik heel goed was in wiskunde. Veel mensen hebben gezegd dat ik slecht zou terechtkomen. Ook omdat ik met motoren racete en zowat alles gebroken heb. Nu rijd ik braaf met mijn Ferrari achter de vrachtwagens.”

Harry knokt al 20 jaar om van zijn paintballzaak een succes te maken. Hij zag zwarte sneeuw en nam serieuze risico's, maar daar plukt hij nu de vruchten van.

Harry verkocht zijn succesvolle paintballzaak, maar rustig rentenieren is niet aan hem besteed. Hij is al bezig aan een nieuw project en onthult zijn plannen.