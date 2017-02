Usain Bolt zet de bloemetjes buiten op carnaval in Trinidad en Tobago

Afgelopen weekend doken de eerste beelden op van een feestende Usain Bolt in Trinidad en Tobago. Maar dat de snelste man ter wereld zich helemaal liet gaan op een carnavalsfeest waarbij de (schaars geklede) deelnemers elkaar volspuiten met verf, bleek pas uit de beelden die later volgden. Daarop is duidelijk te zien hoe Bolt zonder enige schroom zich de aandacht van het aanwezige vrouwelijk schoon liet welgevallen en menig twerk-dansje placeerde... En ook in de dancings liet hij zich (proper en gewassen) niet onbetuigd.