Afscheid van dialectmuziekkenner André Bloemen (1944-2017)

Maaseik - Zaterdag 25 februari is tijdens een ingetogen plechtigheid in de aula van Vanhove Uitvaartzorg in Bocholt door familieleden en vrienden op passende wijze afscheid genomen van deskundige in dialectmuziek André Bloemen. Door middel van een audio-boodschap bracht programmamaker-presentator Henk Hover van de regionale zender L1 uit Nederlands-Limburg hulde aan de uit Kaulille afkomstige ex-leraar wiskunde, die zich in zijn vrije tijd ontpopte tot een gepassioneerd deskundige in dialectmuziek.

In Nederlands-Limburg wordt de muziek in de eigen, Limburgse taal erg naar waarde geschat. André Bloemen was gedurende vele jaren een graag gehoorde medewerker tijdens ‘Plat-eWeg’, een muziekprogramma op de regionale zender L1 Radio in Maastricht. André verzorgde daarin - tot voor enkele jaren - wekelijks op maandagavond gedurende een 10-tal minuten een rubriek, waarbij hij een nummer uit zijn zeer omvangrijke muziekverzameling van deskundige commentaar voorzag.

André Bloemen had een grote passie voor de dialectmuziek, vooral - maar niet uitsluitend - voor de Limburgstalige dialectmuziek. Hij legde ter zake een grote deskundigheid aan de dag, die in Belgisch-Limburg wellicht niet geëvenaard werd. André Bloemen was in het verleden bij diverse lokale radio’s te beluisteren. Zo presenteerde hij muziekprogramma’s bij radio Atlantis in Bree, bij Radio Accent in Bocholt, bij Radio RMC in Maasmechelen, bij Radio Maasvallei in Lanaken, en tenslotte ook bij LRM in Maaseik. Stuk voor stuk waren dat kwalitatief hoogstaande programma’s, gebracht met een rustige, erg herkenbare, warme stem. Voor zijn radioprogramma’s interviewde André ook talrijke artiesten.

André Bloemen bleef zelf bij voorkeur op de achtergrond. Toch kwam hij één keer ook zelf uitvoerig aan bod in het programma ‘Plat-eweg’ van 7 oktober 2010. L1 Radio (uitzendfrequenties 100.3 en 95.3, website www.L1.nl) zal dit speciale programma opnieuw uitzenden op donderdag 2 en vrijdag 3 maart a.s., telkens tussen 19 en 20 uur. Je kan het programma ook beluisteren via : https://l1.nl/dialectmuziekhistoricus-andre-bloemen-overleden-126831/

André Bloemen overleed in Hasselt op 21 februari 2017.