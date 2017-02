Vandalen steken bijenhotel in brand

Vandalen hebben in Meerssen, net over de grens bij Lanaken, een groot bijenhotel in brand gestoken. Van het insectenverblijf is bijna niets meer over

De houten stellage met een pannendak stond aan een zijpad van de Visweg. Het was één van de grootste bijenhotels die de organisatie Faunawatch in Meerssen en omgeving heeft staan. Het zat vol met eitjes die in de lente zouden uitkomen.

De hotels zijn geplaatst om de wilde bijenstand te bevorderen. Dit onmisbare insect wordt ernstig bedreigd door onder meer bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Faunawatch heeft de afgelopen jaren meer dan 60 bijenhotels geplaatst. De organisatie, opgericht door twee jonge Meerssenaren, heeft aangifte gedaan van de vernieling, laat de politie via Facebook weten.