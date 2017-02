Lommelse stalker bedreigt vrouw met dood en klopt tot bloedens toe op deur

Lommel - Een 43-jarige Lommelaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, omdat hij zijn ex meerdere jaren bedreigd heeft.

De man kon de breuk met de vrouw, met wie hij drie kinderen heeft, niet verkroppen. Hij bedreigde haar met de dood, stuurde ze tot 20 sms’en per dag, kwam op haar deur bonken tot bloedens toe, probeerde binnen te dringen en nog meer van zulk fraais.

Zelfs op de familierechtbank slingerde de man haar verwensingen naar het hoofd. Ook moesten de autobanden van haar nieuwe vriend eraan geloven. “Het enige wat mijn cliënt nu wil is rust. Ze is onthaalmoeder en door de bedreigingen van de man hebben enkele ouders zelfs beslist om hun kinderen er weg te halen,” klonk het tijdens het proces.

Aan de vrouw en haar vriend moet de man een vergoeding van 2.220 euro betalen. De man, van wie de vrouw in 2015 scheidde, zit momenteel in de cel. Uit onderzoek blijkt dat hij sukkelt met een alcoholprobleem en een persoonlijkheidsstoornis. De veertiger kan deels van uitstel van straf genieten op voorwaarde dat hij zich meteen laat opnemen in een instelling. De gerechtskosten van 860 euro zijn eveneens voor zijn rekening.