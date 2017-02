Dan uit 'Gossip Girl' is getrouwd, maar niet met Serena

Wie herinnert zich nog Dan en Serena en hun liefdesperikelen in de populaire serie 'Gossip Girl'? Wel 5 jaar na de laatste aflevering én in het echte leven zijn Blake Lively en Penn Badgley (30) ondertussen allebei getrouwd met iemand anders. Die eerste met Ryan Reynolds en heel recent ook die laatste met Domino Kirke (29), de zus van een andere bekende actrice.

Niet alleen in 'Gossip Girl' waren ze een koppel, ook daarbuiten deelden Blake Lively en Penn Badgley de lakens met elkaar en dat tot hun relatie in 2010 afsprong. Zoveel jaar later is Lively gelukkig getrouwd met Ryan Reynolds en ook Badgley heeft opnieuw de liefde gevonden.

Volgens E! News stapte de acteur heel recentlijk in het huwelijksbootje met zangeres Domino Kirke. Zij is bovendien de zus van niemand minder dan Jemima Kirke die Jessa speelt in 'Girls'. Ook de bruid zelf en haar zus deelden op Instagram ondertussen foto's van het huwelijksfeest.

?Married ? Een bericht gedeeld door Domino Kirke (@dominokirke) op 27 Feb 2017 om 3:03 PST

Congrats to a couple beautiful people ? Een bericht gedeeld door Darren Will (@smileoutofhell) op 27 Feb 2017 om 11:06 PST