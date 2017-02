Okra Kleine-Brogel houdt haar jaarlijkse brunch

Kleine-Brogel

Peer - Zoals reeds eerder gebeurde, organiseerde OKRA Kleine Brogel ook dit jaar weer een brunch voor alle leden. Samen gezellig aan tafel doorbrengen en hierdoor de “lange” en “donkere” dagen alweer een stuk aangenamer maken, dat was de bedoeling.

Zoals het de gewoonte is, waren onze leden ook weer talrijk opgekomen.

Na een heel kort welkomstwoord van de voorzitter werd er aan het buffet aangeschoven. Daar kon iedereen zijn keuze maken uit verschillende soorten brood, beleg allerhande, yoghurt en zo nog veel meer. Eens terug aan tafel werd hun ook nog spek met eieren opgediend, de koffie en/of thee ingeschonken en zo werd er gezellig ontbeten….. Na dit eerste gedeelte was het de beurt aan het zangkoor. Hun optreden deed iedereen uit volle borst meezingen, volgens de teksten die op groot scherm werden geprojecteerd. Zoals gebruikelijk was het eerste nummer, het ondertussen goed bekende Okra- lied en daarna enkele welbekende nummers uit de jaren 60 – 70 – 80.

Intussen waren de “werkende” leden in de keuken druk in de weer om alles klaar te maken voor het tweede, “ warme” gedeelte. Rond de klok van 12 kon alweer aangeschoven worden aan het buffet dat nu was aangedikt met 2 soorten vers gekookte soep, daarbij minisandwiches of brood. Daarna was het smullen van de frikandellen met warme krieken. Een echte lekkernij werd links en rechts gezegd.

Om de leden hiervan een beetje te laten bekomen was het weer de beurt aan het zangkoor om nog enkele liedjes te brengen. Uitschieter was, bij verrassing, het zingen van een Happy Birthday voor de 2 jarigen die ook aanwezig waren. Het optreden was helemaal geslaagd toen het koor het lied “ Mannen – Vrouwenstrijd” begon te zingen. De mannen “ vielen” de vrouwen “vocaal” aan en de vrouwen verdedigden zich al zingend met allerhande argumenten. Om beurt moesten de mannen rechtstaan en “aanvallend” zingen waarna de vouwen moesten rechtstaan om zich zingend te “verdedigen”.

Als laatste onderdeel van deze brunch was er nog een dessert voorzien waarbij men kon kiezen uit rijstpap, fruitsla of yoghurt. Er volgde nog een presentatie onder de noemer: “activiteiten in de kijker”. Nu was het tijd aan de leden om hiervoor zo veel mogelijk in te schrijven, hetgeen ook prompt gebeurde.

Deze gezellige dag werd afgesloten zoals in Limburg gebruikelijk is, met het “Limburgs Volkslied” en als allerlaatste het ondertussen welbekende Okra-lied.