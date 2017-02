Miljonairszoon ramt met zijn Porsche een geparkeerde auto: moeder en kind (3) komen om

In Griekenland vond zondag een erg spectaculair ongeval plaats. De 24-jarige George Vakakis, de zoon van een Griekse miljonair, verloor de controle over zijn gehuurde Porsche en crashte naast de snelweg Athene-Lamia tegen een geparkeerde wagen. In totaal kwamen vier personen om, waaronder een moeder en haar driejarige zoon.

Een bewakingscamera kon het tragische ongeval in beeld brengen. Meteen na de botsing gingen beide voertuigen in vlammen op. Voor de vader van het gezin in de Honda Civic was het een hartverscheurend moment. Hij had zich net voor de botsing aan een tankstation geparkeerd om even naar het toilet te gaan. Hij schreeuwde het uit toen hij terugkeerde en zijn gezin dood terugvond. “Het was gruwelijk”, vertelde een ooggetuige nadien aan lokale media. “Ze bevonden zich niet eens op de pechstrook.”

Ook een vriend van Vakakis kwam om in het crash. De 24-jarige passagier Andreas Georgakopoulos droeg geen gordel en werd door de voorruit gekatapulteerd. Uit het onderzoek van de politie bleek dat de wagen ook veel sneller reed dan toegelaten.

George Vakakis was de zoon van Apostolos Vakakis, eigenaar van speelgoedfabrikant Jumbo S.A. Het gaat om het grootste bedrijf in Griekenland en heeft meer dan tachtig winkels in binnen- en buitenland.