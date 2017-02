Twitter-rel door vraag van Open Vld dat "Homans ‘integratie’ afstaat"

Mercedes Van Volcem, Vlaams parlementslid voor Open Vld én voorzitter van de commissie inburgering, vindt dat Vlaams minister Liesbeth Homans haar bevoegdheid ‘integratie’ moet afstaan. Dat zegt ze via twitter. Opmerkelijk, want Open Vld is een coalitiepartner van N-VA.

Van Volcem vraagt aan minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om de bevoegdheden te herverdelen. Ze vindt ook dat Homans “eerder polariseert dan constructief” oplossingen zoekt. De tweet wordt in elk geval gretig opgepikt door oppositiepartij sp.a. Fractieleider Joris Vandenbroucke vindt dat het “parlement asap (moet) weten of de regering ingaat op dit verzoek.”



Homans zou beter bevoegdheid integratie en inburgering aan haar laten voorbijgaan. Herschik bevoegdheid @GeertBourgeois. — Mercedes Van Volcem (@MercedesVVolcem) 28 februari 2017

.@MercedesVVolcem is VZ van commissie Binnenlands bestuur en inburgering. Parlement moet asap weten of regering in gaat op dit verzoek. https://t.co/wxy71svv0N — Joris Vandenbroucke (@JorisVDBroucke) 28 februari 2017