Onfortuinlijke Simpson krijgt eigen Ventoux-wijn

In het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort een wijn verkocht worden om Tom Simpson te herdenken. Deze zomer is het 50 jaar geleden dat de Brit het leven liet na de beklimming van de mythische berg Mont Ventoux.

Het Verenigd Koninkrijk is Tom Simpson nog niet vergeten. De Britse renner, die tijdens zijn leven nog in Gent woonde, stierf na de beklimming van de Mont Ventoux. Op 1,4 kilometer van de top van de berg viel hij van zijn fiets tijdens zeer warme temperaturen. Hij werd bewusteloos overgevlogen naar het ziekenhuis in Avignon, maar stierf nog voor hij daar aankwam. Op de plaats waar hij van zijn fiets viel, is er een herdenkingsmonument geplaatst.

Een verpleegster dient de eerste zorg toe aan Simpson. Foto: AFP

Herdenkingswijn

Maar nu krijgt Simpson dus een herdenkingswijn. Toch wat ironisch omdat de examinatie van zijn lichaam uitwees dat de renner stierf aan een mix van doping, uitdroging én alcohol. Voor de rit zou hij een glaasje cognac gedronken hebben. Sommigen beweren zelfs dat hij een hele fles mee had. En nu wordt hij herdacht via alcohol, één van de doodsoorzaken.

Domaine des Anges, een wijngaard dichtbij de Mont Ventoux,gaat een rode wijn maken ter ere van de gestorven wielrenner. “Tom and the Peloton” zal verkocht worden in het Verenigd Koninkrijk en herdenkt dat Simpson 50 jaar geleden stierf. Van iedere verkochte fles zal er een donatie naar de familie van Simpson gaan. Het herdenkingsmonument op de Mont Ventoux wordt nog steeds druk bezocht.

Het is niet verwonderlijk dat Simpson nu ook zijn eigen wijn krijgt. Het is een echte cultheld over het Kanaal. Hij was één van de beste renners uit het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat Simson na zijn eerste val had gezegd: “Zet me terug op mijn fiets.” Hij wilde dus niet opgeven.

“Tom and the Peloton” zal vanaf april beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk en zal ongeveer 15 euro kosten. Het is een mix van 90 procent Syrah druiven en 10 procent Grenache druiven.