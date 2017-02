VELT en Natuurpunt ondersteunen eigen fruitteelt met snoeicursus

Grote-Brogel

Peer - De afdeling VELT - Vereniging Eecologische Leven en Tuinieren - Peer en de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer van Natuurpunt organiseerden zaterdag 25 maart voor de 13de maal een snoeicursus groot fruit aan het Monshof in Reppel. De laatste jaren is er duidelijk interesse voor fruitteelt in eigen tuin. Dit is voor deze verenigingen een extra stimulans om deze cursus ieder jaar opnieuw te organiseren. Cursusleider Pierre Zanders, professioneel lesgever aan het Pibo Tongeren geeft de mensen in deze omgeving de beginselen van de teelt van fruit en het snoeien van fruitbomen.

Belangrijk is de grondsoort, de oppervlakte, struik, half-en hoogstam en keuze het fruit ras, en de juiste combinatie van rassen om een optimale kruisbestuiving te krijgen.

Aan de hand van een tak met zijtakken, voorstellende een fruitboom gaf hij op een educatieve wijze snoeiles. Vorm snoei, verjonging, bloembotten, scheuten, voldoende licht in de boom stonden centraal.

Na deze bijna schoolse snoeiles snoeide hij, met de nodige uitleg en op interactieve wijze met de cursisten, een van de fruitbomen in de boomgaard van gastvrouw Frieda Pauwels. Vragen en opmerkingen waren voor Pierre een dankbaar moment om in te spelen op wat er onduidelijk of belangrijk is voor de cursisten.

De vrijwilligers van V.E.l.T en Natuurpunt hadden 2 vuurkorven geplaatst waar de mensen tijdens een rustpauze een beetje verwarming vonden.

V.E.L.T presenteerde en demonstreerde met een mobiele hakselaar om het snoeiafval te versnipperen. Deze is bij de afdeling tegen een schappelijk prijs te huren.

Napraten en van gedachten wisselen werd in de vrijstaande schuur gedaan. Warme choco, ’n borreltje, biologische hapjes van de gastvouw hoorde bij deze gezellige samenkomst. Boeken over tuinieren en fruit werden ook aangeboden en gekocht.

Uit dit napraten kwam naar voor dat er behoefte is aan een cursus snoeien van steenfruit zoals o.a. kersen, pruimen en perziken. Dit fruit moet in de zomermaanden, direct na de oogst gesnoeid worden

Mogelijk komt er zo’n specifiek gerichte cursus. Via de digitale kanalen van V.E.L.T, Natuurpunt en de gemeentelijk infobladen worden de mensen op de hoogte gehouden.