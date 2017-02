Feest voor groot, kleiner en kleinst

Loksbergen

Halen - Op vrijdag 24 februari was het weer de gekste tijd van het jaar voor de kinderen van basisschool ’t Oogappeltje in Loksbergen. Als laatste dag voor de vakantie mocht iedereen verkleed naar school komen en ook dit jaar zaten er veel creatieve outfits bij. Prinsessen zoals Anna en Elsa, ninja turtels, voetballers, cowboys, soldaten, minions en zelfs een lachend kakske waren dit jaar van de partij. Ook directie, meester en juffrouwen hadden zich helemaal gegeven in hun zoektocht naar de perfecte outfit om van deze carnavaldag een topeditie te maken.

In de voormiddag werden eerst de kleuters uitgedaagd om hun beste dansmoves boven te halen op de meest gekke beats. Ondanks de kleine handjes en voetjes moesten de mensen van het oudercomité moeite doen om deze hippe dansertjes bij te houden. Ook de leerlingen van 1 t.e.m. 6 gaven het beste van zichzelf op het ritme van de muziek. Het was dan ook maar een kwestie van tijd voor er een ware dancebattle plaatsvond tussen de jongens en de meisjes. Uniek om te zien hoe deze jonge talenten zich helemaal lieten gaan en dansten alsof elke pas van levensbelang was om toch maar de strijd tussen de geslachten te winnen.

Gedurende de voormiddag was het lang afwachten of de kinderstoet van de school zou uitrijden. Rond 12 uur was er dan het verlossende verdict dat ondanks de twijfelachtige weersvoorspellingen de stoet toch zou doorgaan.

Voorgegaan door de Prins en zijn ridders van de Kromme Elleboog volgden de kinderen hen dansend en zwaaiend door de straten van Loksbergen onder een blauwe hemel vol zon, achtervolgt door een zware regenwolk. Ondanks de pech van een korte, hevige regenbui kon de pret niet op onder de leerlingen. Terug aangekomen op school deelde Prins Carnaval naar jaarlijkse gewoonte iets lekkers uit aan alle kinderen.

De leden van het Oudercomité De Regenboog en de leerkrachten van ‘t Oogappeltje blikken terug op een mooie dag vol plezier en danken de vele omstaanders bij de kinderstoet voor hun aanwezigheid.