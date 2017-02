Scoeternellen spelen 'De Langsten Dag'

Schoot

Tessenderlo - Toneelgroep De Scoeternellen uit Schoot staat voor de vierendertigste keer klaar met een spiksplinternieuwe produktie én een creatie van 'De Langsten dag', geschreven en geregisseerd door Kris Wollants.

De Scoeternellen, de toneelkring van de Landelijke gilde van Schoot-Tessenderlo, spelen dit voorjaar hun 34ste toneelcampagne.

Dit jaar staan ze op de planken met een spiksplinternieuw stuk. Het is van de hand van Kris Wollants, gekend als cartoonist en schrijver.

Kris doet tevens de regie.

'De langsten dag' is een tragi- komedie die verrast van het begin tot het einde. Het gaat over de dingen des levens in zijn puurste vorm.

Speeldata:

Zaterdag 11 maart om 19h30 Inkom 8€

Zondag 12maart om 18h. Theatercafé!! Inkom 12 €

Vrijdag 17 maart om 19h30. Theatercafé Inkom 12€

Zaterdag 18 maart om 19h30 Inkom 8 €

Leden LG betalen 1 €minder.

Kaarten te bestellen vanaf 12 februari op het nummer 013 293476 of op reservaties@descoeternellen.be