“Bijna wekelijks schade of inbraak in ons lokaal”

Houthalen-Helchteren -

De Chiro van Meulenberg is maandag voor de zoveelste keer in een jaar tijd het slachtoffer geworden van inbrekers. Deze keer gingen de daders aan de haal met zo’n 300 euro bivakgeld uit de lokalen in de Bakkersstraat. “We hebben op een jaar al bijna alle ruiten moeten vervangen, een bescheiden fortuin kost ons dat”, zegt de leiding. Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) overweegt nu bewakingscamera’s.