Jakub Mareczko boekt tweede ritwinst in Maleisië

De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina) heeft dinsdag de zevende rit in de wielerronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (Dimension Data) blijft leider.

Mareczko haalde het na 148,1 km tussen Melaka en Rembau in een sprint voor de Amerikaan Travis McCabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) en zijn landgenoot Andrea Palini (Androni Giocattoli - Sidermec).

Voor de 22-jarige Italiaan was het zijn tweede succes in deze 22e editie van de Ronde van Langkawi. Vorige vrijdag won hij de derde etappe.

Morgen/woensdag eindigt de Maleisische rittenkoers met de achtste en laatste etappe, tussen Setiawangsa en Putrajaya over 121 km. Dan is de opvolger bekend van de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg, die de race in 2016 won. Ryan Gibbons telt in de stand 24 seconden voorsprong op de Australiër Cameron Bayly (IsoWhey Sports SwissWellness).

Er nemen in Langkawi geen Belgen deel.