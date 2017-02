Topman Samsung aangeklaagd voor omkoping

De topman van het Zuid-Koreaanse Samsung, Jay Y. Lee, is officieel aangeklaagd voor corruptie. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor betrokkenheid bij omkoping in ruil voor overheidsgunsten.

Jay Y. Lee is in officieel de vicevoorzitter van Samsung, maar de facto de baas van het concern sinds zijn vader, Lee Kun-hee, in 2014 een hartaanval kreeg.

Hij zou tientallen miljoenen dollars hebben versluisd naar organisaties die werden gecontroleerd door Choi Soon-sil, een vertrouwelinge van de intussen afgezette Zuid-Koreaanse presidente Park Geun-hye. In ruil zou Samsung politieke steun gekregen hebben voor de fusie van twee dochters van het concern, twee jaar geleden.

Ongeveer twee weken geleden werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Jay Y. Lee.

In het kader van het grootschalige corruptieschandaal heeft het parlement beslist om presidente Park Geun-hye af te zetten. Het Hooggerechtshof moet die beslissing nog valideren.