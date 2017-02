Heusdense zanger Ricky Fleming (56) overleden

Heusden-Zolder - Zondag is Ricky Fleming (56) overleden, de zanger en entertainer uit Heusden-Zolder die zijn leven lang hard aan de weg timmerde. Zijn carrière nam een beloftevolle start en jarenlang trad hij dagelijks op in Bobbejaanland. Toen hij daar ontslagen werd, ging het bergaf.

Ricky Fleming heette eigenlijk Ricky Feustel. Hij begon zijn carrière als allereerste Belg in de legendarische Soundmixshow van Henny Huisman op de Nederlandse tv, waar hij zijn idool George Michael imiteerde. In 1988 nam hij met de Limburgse ploeg deel aan de Baccarabeker in Middelkerke.

Zijn artiestennaam ontleende Ricky Feustel aan Joy Fleming, de Duitse artieste die in 1975 deelnam aan het Songfestival. Fleming was een fan van het Eurovisie Songfestival. Zelf droomde hij er ook van om ooit op dat grote podium te staan. Hij nam in 1993 en 1999 deel aan ‘Eurosong’, de nationale selectie. Daarna volgde een mooie periode met een vaste baan in Bobbejaanland, waar hij dagelijks optrad aan de zijde van onder meer Chrissy. Zij was gisteren erg onder de indruk van zijn plotse overlijden. “Dit doet echt pijn”, zegt Chrissy. “We hebben gedurende bijna tien jaar lief en leed gedeeld. We waren als broer en zus en hadden niet veel woorden nodig om elkaar te verstaan. Ricky vond dat hij nooit de erkenning kreeg die hij als artiest verdiende. Dat woog op hem. De laatste jaren had hij zich daarbij neergelegd. Hij belde mij geregeld en dan klonk hij gelaten, het kon hem niet veel meer schelen.”

Luc Van Meeuwen, die eveneens in Bobbejaanland samen met Ricky Fleming op het podium stond, herinnert zich de Heusdenaar als een geboren entertainer. “We hebben in die tijd hard gewerkt maar ook veel plezier gehad.” Ook songfestivalwatcher Raf Van Bedts heeft goede herinneringen aan Ricky. “In 2002 gingen we samen naar een Eurosong-conventie in Hamburg en onderweg stonden we lang in een file. Ricky stapte uit en ging de mensen een voor een begroeten, zoals een bekende artiest dat deed. Zulke herinneringen aan hem zal ik blijven koesteren.”