Alle snelwegen krijgen ledverlichting

Brussel - Over vier jaar moeten alle Vlaamse snelwegen verlicht zijn met ledlampen. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten. De ombouw gaat eind dit jaar van start.

De lampen van de klassieke verlichting op onze snelwegen worden allemaal vervangen door ledlampen. Dat meldde gisteren het VTM-nieuws. In sommige gemeenten worden er al ledlampen gebruikt bij straatverlichting wegens een heel stuk energiezuiniger.

Besparing

“Het is goedkoper omdat we 25 procent op de energiefactuur besparen”, zegt minister Weyts. “Die lampen gaan ook veel langer mee en we besparen zo vier miljoen euro per jaar. Maar het is vooral goed voor de verkeersveiligheid. Ledlampen geven meer licht en zorgen voor een betere verlichting van de omgeving.”

Niet bewezen

Maar volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) is het nog niet bewezen dat ledverlichting ook verkeersveiliger is. “Het is wel zo dat lichtstralen van ledverlichting iets gerichter kunnen geplaatst worden, maar wat het effect daarvan is op de verkeersveiligheid is nog niet geweten”, zegt Stef Willems van het BIVV.

De ombouw van de verlichting kost tussen de 16 en 20 miljoen. En na de snelwegen wil de minister ook de gewestwegen aanpakken