Kinderen grensarbeiders niet langer fiscaal gediscrimineerd

Brussel - Er is een wettelijke regeling in de maak in verband met de bijkomende belastingaftrek voor kinderen ten laste van grensarbeiders. Dat heeft minister van Financiën Van Overtveldt laten weten. De regeling zou, als alles goed gaat, ingaan voor het inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018.

Daarmee komt een einde aan een discriminatie die al jaren duurt en waardoor de ruim 20.000 Limburgers die over de grens werken, jaarlijks duizenden euro’s extra belastingaftrek mislopen.

Zoals bekend heeft elke belastingplichtige in ons land recht op een belastingaftrek van ruim 7.000 euro. Gezinnen met kinderen krijgen bovendien een bijkomende aftrek voor elk kind ten laste. Aangezien de aftrek wordt berekend op het hoogste inkomen halen grensarbeiders, die hun belastingen vooral in het buitenland betalen, nauwelijks voordeel uit de extra belastingaftrek.

Ons land is de voorbije jaren voor die discriminatie al herhaaldelijk op de vingers getikt. Een wettelijke regeling drong zich op en is er vanaf het inkomstenjaar 2017. Voor het inkomstenjaar 2016 is er een administratieve oplossing. “Hoewel het nog heel onduidelijk is hoe die oplossing er uitziet”, aldus Jos Poukens van de dienst Grensarbeid van het ACV.

