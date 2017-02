Neerpelt -

Sven Agten heeft een doel: de vooroordelen die bestaan over China wegwerken. De Neerpeltenaar woont en werkt al dertien jaar in Shanghai. Hij vond er ook zijn grote liefde: de Chinese Han Xue. Omdat het land steeds belangrijker wordt, heeft Sven een boek geschreven waarmee hij Belgen wil helpen het land te begrijpen: ‘Hoe maak ik het in China’.