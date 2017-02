VIDEO. Ikea test keuken in virtual reality: bak er pannenkoeken in en beleef ze op kinderhoogte

Hasselt - Ikea start met een proefproject met virtual reality-bril om klanten te helpen de perfecte keuken te kiezen. Wereldwijd zijn er drie winkels waar de Zweedse meubelreus gaat testen: in Zweden, Canada en... Hasselt.

Via een spel - pannenkoeken bakken - zou je moeten ontdekken hoe jouw keuken best in elkaar steekt. Leukst is vooral het einde, als je de keuken letterlijk op kinderhoogte beleeft. Wij gingen het alvast eens uitproberen en bleken allesbehalve de beste virtuele bakkers.

Het hele experiment leest u dinsdag in Het Belang van Limburg.