IN BEELD. Truiense carnavalisten laten zich niet afschrikken door extra beveiliging en hagel

Sint-Truiden - Ruim 15.000 carnavalisten lieten zich maandag in Sint-Truiden niet afschrikken door de enorme extra beveiliging die was opgetrokken om het centrum van zo goed mogelijk tegen aanslagen te beveiligen.

De carnavalstoet vertrok even over twee onder een heldere hemel met zachte zonnestralen. Geen uitschieters en ook geen politieke satire. Helaas brak omstreeks 15 uur de hemel zachtjes open en een uur later moest iedereen schuilen voor de regen- en hagelbuien.

“Dat was een domper op de feestvreugde, maar ondanks dat kunnen we terugkijken op een mooi carnavalsseizoen met als apotheose 48 praalwagens in onze carnavalsstoet”, weet de toekomstige Opper Jo Sneyers.