Leerlingen discussiëren met Noorse, Griekse en Duitse collega's over voedselverkwisting

Maaseik - In het kader van het Europees uitwisselingsproject Eramus+ ‘Food for thought’ waaraan de leerlingen van 5 Wetenschappen en 5 Humane wetenschappen deelnemen, vond er een internationale meeting plaats in het Duitse Aschaffenburg. Onze school stuurde een afvaardiging om een hele week samen met leerlingen uit drie partnerscholen (Sortland Videregående Skole in Sortland, Noorwegen, 5 General Lyceum Veroias in Veria, Griekenland en Maria-Ward-Schule Aschaffenburg in Aschaffenburg, Duitsland) te werken rond het thema ‘voedselverkwisting’.

Onder begeleiding van leerkrachten Johan Schrooten en Maarten Hermans bestond Team Belgium uit Robbe Cretskens, Iris Geelen, Jelke Hansen en Robbe Molemans van 5 Humane wetenschappen en Maartje Schouteden en Evi Voets van 5 Wiskunde-wetenschappen. Het programma bestond onder meer uit presentaties in het Engels over elk land, elke stad, elke school en de resultaten van het onderzoek over voedselverkwisting dat alle leerlingen in de verschillende scholen hadden uitgevoerd. Ontspanning was er met een daguitstap naar Frankfurt am Main, schaatsen in het park Schönbusch en samen koken in een Duits jeugdhuis.