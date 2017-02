Man wordt opgesloten in hondenbench, daders riskeren tot vier jaar cel

Genk / Maasmechelen - Vier mannen uit Genk en Maasmechelen riskeren celstraffen van 37 maanden en vier jaar opsluiting omdat ze ervan verdacht worden een 26-jarige man te hebben gefolterd. Een van hen betichtte het slachtoffer ervan een inbraak te hebben gepleegd in zijn woning. Om hem te straffen kreeg de man zware stampen en slagen in de ribben, sloten ze hem op in een hondenkooi en probeerden ze de twintiger in brand te steken. “Ze zagen hem als hun slaaf”, aldus het openbaar ministerie.

De feiten dateren van 14 juni 2015, toen het slachtoffer om zes uur ’s ochtends na een nachtje stappen een vriend wilde afzetten aan een huis in Maasmechelen. De eigenaar van de woning merkte de mannen op. “Ik dacht dat ze wilden inbreken”, verklaarde hij. Toen de twintiger met zijn auto wegreed, werd hij achtervolgd door de Maasmechelaar. Niet veel verder werd het slachtoffer klemgereden. Hij werd gedwongen in te stappen in de wagen van de verdachte, die vervolgens naar een café reed om enkele vrienden op te pikken. “Hij vertelde het verhaal van de inbraak”, aldus de advocaat van het slachtoffer. “Een verzinsel, maar zijn vrienden begonnen mijn cliënt wel enkele slagen uit te delen. Ze wilden hem sanctioneren.”

In brand steken

Ondertussen reden de mannen met de twintiger terug naar de woning in Maasmechelen. “In de hal sloegen ze hem met een hondenketting op het hoofd”, schetst de advocaat van het slachtoffer de feiten. “Daarna staken ze hem in een hondenkooi terwijl een van de daders met deo in zijn richting spoot en het goedje in brand probeerde te steken met een aansteker.” Toen een van de mannen het welletjes vond, nam hij twintiger mee naar de badkamer om hem op te frissen. Maar toch hielden de bedreigingen niet op. “Wanneer mijn cliënt weer in de living zat, staken ze de loop van een revolver in zijn keel, tot hij kokhalsde.” Uiteindelijk werd er een vierde vriend van de verdachten bijgehaald. Nadat ook hij enkele slagen uitdeelde, nam hij de intussen zwaar toegetakelde twintiger mee naar buiten. “Daar heeft mijn cliënt zijn versie van de feiten kunnen vertellen. Uiteindelijk werd hij toch geloofd, hij had geen inbraak gepleegd”, zegt zijn raadsman. “Hij kreeg eindelijk zijn autosleutels terug en kon vertrekken.”

Peulschil

De daders houden vol dat zij de man enkel vuistslagen hebben toegediend. Drank zorgde ervoor dat ze zich van de rest van de avond niets kunnen herinneren, dat verklaarden ze voor de rechter. “Maar je verschuilen achter drankgebruik is makkelijk”, haalde de advocaat van het mishandelde man uit. “Als je deo zoekt om iemand te verbranden en een revolver in iemands mond steekt, dan weet je heel goed wat je doet.” Er wordt een schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd. “Een peulschil voor wat die man heeft meegemaakt.”

Volgens de procureur zijn de feiten bewezen aan de hand van het onderzoek. “Alles wat het slachtoffer heeft verklaard klopt. Tijdens de huiszoeking hebben we alles teruggevonden: de ketting, de bench, bloedvlekken op de zetel, een fles deo op de vloer. Hij werd gezien als slaaf en moest ondergaan waar de daders zin in hadden.” Het OM vraagt dan ook celstraffen van 37 maanden en vier jaar en geldboetes die kunnen oplopen tot 1.200 euro. De advocaten vragen werkstraffen of straffen met uitstel en een herkwalificatie naar onmenselijke behandeling. “Foltering gaat over het breken van benen of het uittrekken van tanden”, aldus een van de advocaten van de verdachten. “Zover is het hier niet gegaan.”

Verder stond de eigenaar van de woning ook terecht voor een cannabisplantage 160 planten die in zijn kelder werd aangetroffen. Hiervoor riskeert hij nog eens 14 maanden extra.

Vonnis volgt op 27 maart.