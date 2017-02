Fans Crystal Palace vandaliseren ‘per ongeluk’ eigen spelersbus

De supporters van Premier League-team Crystal Palace hebben afgelopen zaterdag hun eigen spelersbus beklad na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Middlesbrough. Dat meldt de Britse krant The Daily Telegragh. De fans van het team van Rode Duivel Christian Benteke dachten domweg dat ze te doen hadden met de spelersbus van de tegenstander.

Op de bus werd voorafgaand aan de wedstrijd in het groot gespoten “Crystal Palace FC”. Een woordvoerder van Crystal Palace bevestigde het vandalisme zondagavond. De politie werd eveneens verwittigd. De schade aan de bus zou zo’n 40.000 pond (47.000 euro) bedragen.

Crystal Palace, dat al het hele seizoen verwikkeld is in de degradatiestrijd in de Premier League, won zaterdag de degradatietopper tegen Middlesbrough met 1-0. Beide teams hebben nu 22 punten, eentje meer dan Leicester en Hull die wegzakten naar degradatieplaatsen.