Ster uit ‘The Sky is the Limit’ geflitst met 94 km per uur in bebouwde kom

De bekende ondernemer Willy Naessens (76) krijgt een boete van 180 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Hij werd vorige zomer in Knokke geflitst en kreeg daar vanmorgen zijn straf voor.

Naessens - ook bekend van The Sky is the Limit - reed in juni vorig jaar op de N49 in Damme met zijn Bentley Continental. Hij reed er een flitscontrole aan 94 kilometer per uur voorbij. Hij reed echter in de bebouwde kom waar de snelheid beperkt was tot 50 kilometer per uur.

Naessens moest zich gistermorgen in de politierechtbank verantwoorden. Hij stuurde echter zijn kat en werd bij verstek veroordeeld. De rechter veroordeelde hem tot een boete van 180 euro en een rijverbod van vijftien dagen.