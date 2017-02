Vriendschapsweek in 't Laantje

Centrum

Alken - Vorige week organiseerde vrije basisschool 't Laantje de jaarlijkse vriendschapsweek voor kleuters en kinderen lagere school. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is dan ook werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien.

De hele week werd er klasdoorbrekend gewerkt of vonden er integratie-activiteiten plaats tussen kleuters en kinderen lagere school. Kinderen brachten een knuffel mee naar school die de hele week mocht blijven slapen in de klas en er werden vriendschapsarmbandjes gemaakt. Op de complimentenmuur kon iedereen leuke complimentjes kwijt: "jij hebt echt heel mooie haren" of "jij bent echt cool!" waren enkele van de aan-elkaar-gewenste complimenten. Er werd, met de knuffel op schoot, gekeken naar 'Pudding T', een animatiefilm die de kinderen leert dat pesten echt niet leuk is en dat je moet zijn wie je bent, want iedereen is uniek in deze wereld. Kleuters maakten leuke vriendschapsgedichtjes, en als afsluiting van de week werd een heus vriendschapsfeest en carnavalsfuif georganiseerd. Prins Simon en Prinses Lauren werden verkozen als prinsenpaar 2017 van 't Laantje tijdens een uitgelaten, afsluitend feestje waar de vriendschap centraal stond.