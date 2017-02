Rotary club Borgloon Haspengouw ontvangt minister Jan Jambon

Borgloon - Rotary Club Borgloon Haspengouw organiseert geslaagde Charity avond met vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en schenkt 2.000 euro opbrengst meteen aan twee van zijn sociale projecten; Intesa en Wiric.

Rotary Club Borgloon Haspengouw, de lokale poot van de internationale Rotary beweging*, organiseerde op 23 februari een Charity avond met niemand minder dan vice-premier en minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon.

Het principe van een Charity avond is eenvoudig, genodigden betalen voor eten en drinken én voor een interessante spreker. Zowel organisatie als spreker rekenen geen kosten aan zodat alle opbrengsten naar het goede doel gaan.

Even leek de avond op een sisser af te stevenen. Vice-premier Jambon was in allerijl weggeroepen voor spoedberaad op het kabinet van premier Charles Michel in Brussel.

De ruim 80 aanwezigen kregen tijdens de maaltijd bijna ‘live’ updates over de beschikbaarheid van de minister. Om 22.45.u. kon hij dan uiteindelijk toch starten met zijn korte maar boeiende uiteenzetting over (de aanpak van) ‘terrorisme in België’. Ook voor vragen uit de zaal maakte Jan Jambon ondanks het late uur nog tijd.

Een geslaagde avond én 2.000 euro die de volgende weken worden overhandigd aan Intesa en Wiric, twee lokale projecten die ook reeds eerder op de steun van Rotary Club Borgloon Haspengouw mochten rekenen.

*Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rotary Club van Borgloon Haspengouw. Rotary is een wereldwijde (meer dan 200 landen) organisatie van vrijwilligers (meer dan 1,2 miljoen leden) die onder het motto ‘Service above Self’ probeert zwakkeren in onze maatschappij te helpen waar mogelijk. Daarnaast is de internationale beweging ook de leidende bezieler van de ‘End Polio’ campagne om Polio wereldwijd uit te roeien.